В Каменске-Уральском открыт секретный завод, попасть туда может не каждый: что там производят

В Каменске-Уральском работает завод, производящий колокола, однако экскурсии туда устраивают очень редко и только большими группами. Подробнее о том, как туда добраться и сколько стоит билет — в материале URA.RU.

Как добраться до Колокольного завода «Пятков и КО»

Завод расположен в Каменске-Уральском, туда ходят электрички. Билет в одну сторону стоит 212 рублей. Производство находится в городской черте на улице Революционная, 49А. Кроме самостоятельного путешествия, можно записаться на тур — туда допускаются дети старше 11 лет, записаться можно через портал Центра развития туризма региона.

Как попасть на экскурсию по производству

О заводе мало кто знает, поэтому экскурсии туда стоят недорого — 100 рублей с человека. Однако увидеть своими глазами скрытые от всех помещения удастся, только если собраться большой группой или дождаться специальных дней. В ходе экскурсии посетителям покажут заготовки, раскроют технологию производства и дадут позвонить в колокола.

Интересные факты о заводе