В Каменске-Уральском открыт секретный завод, попасть туда может не каждый: что там производят

Колокольный завод в Каменске-Уральском проводит экскурсии за 100 рублей
04 ноября 2025 в 07:00
Экскурсии проводят только в составе групп

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Каменске-Уральском работает завод, производящий колокола, однако экскурсии туда устраивают очень редко и только большими группами. Подробнее о том, как туда добраться и сколько стоит билет — в материале URA.RU. 

Как добраться до Колокольного завода «Пятков и КО»

Завод расположен в Каменске-Уральском, туда ходят электрички. Билет в одну сторону стоит 212 рублей. Производство находится в городской черте на улице Революционная, 49А. Кроме самостоятельного путешествия, можно записаться на тур — туда допускаются дети старше 11 лет, записаться можно через портал Центра развития туризма региона.

Как попасть на экскурсию по производству

Колокола, произведенные на заводе, звучат и в храмах Екатеринбурга

Фото: Анна Майорова © URA.RU

О заводе мало кто знает, поэтому экскурсии туда стоят недорого — 100 рублей с человека. Однако увидеть своими глазами скрытые от всех помещения удастся, только если собраться большой группой или дождаться специальных дней. В ходе экскурсии посетителям покажут заготовки, раскроют технологию производства и дадут позвонить в колокола.

Интересные факты о заводе 

На предприятии отливают колокола массой от шести килограммов до 17 тонн. Изделия завода можно встретить в храмах России, Европы и Америки. Один из колоколов произведен специально для храмов Лондона, на нем изображен лик Елизаветы II. В Екатеринбурге колокола уральского производства звучат в храмах Большой Златоуст, Храме на Крови и во всех церквях Каменска-Уральского.

Туризм в Свердловской области

