Пермский НОЦ и компания из Омана договорились сотрудничать в сфере энергетики

Сотрудничество откроет новые возможности для пермяких специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) подписал документ о сотрудничестве с оманской компанией PRINCIPLE OF CHANGE LLC о подготовке кадров. Соглашение ориентировано на расширение партнерства в решении вопросов, связанных с экологией, технологиями и образованием, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

«Развитие науки и образования является ключевым фактором для выхода на международные рынки. Совместная работа откроет новые возможности для наших специалистов по всему миру. Общие усилия позволят нам сделать вклад в развитие образования и улучшение современных технологий, связанных с экологией», — отметил директор Пермского НОЦ Павел Илюшин.