В Екатеринбурге выставлена на продажу офорт (вид гравюры) «Портрет Франса Снейдерса» работы фламандского художника Антониса ван Дейка, ученика Питера Рубенса. Стоимость редкого графического портрета эпохи барокко, входящий в знаменитую серию «Иконография», составляет 2,5 миллиона рублей, говорится в объявлении.

«Офорт „Портрет Франса Снейдерса“ работы выдающегося фламандского художника Антониса ван Дейка представляет собой редкий пример графического портрета, исполненного с исключительным мастерством и тонкостью... Произведение создано в период пребывания Антониса ван Дейка в Антверпене, датируется 1627–1632 годами. Оно относится к художественному проекту, получившему название „Иконография“ — уникальной серии портретов знаменитых современников, задуманных как галерея выдающихся личностей эпохи», — написано в объявлении на сайте Avito.

На офорте изображен голландский живописец Франс Снейдерс, известный своими натюрмортами и сценами охоты. Ценность произведению придает его редкость для российских коллекций и наличие старинного водяного знака эпохи создания.

Антонис ван Дейк (1599–1641), ученик Петера Пауля Рубенса, планировал выпустить серию «Иконография» в 1645 году при участии Гиллиома Хендриксона, однако проект был реализован уже после смерти мастера. Графические листы ван Дейка представлены в российских музеях и частных собраниях исключительно редко, что делает их особенно востребованными среди коллекционеров и искусствоведов. Работы художника оказали значительное влияние на развитие европейского портретного искусства XVII–XVIII веков.