На фоне падения цен поток россиян в Турцию побил рекорд

За первую половину 2019 года Турцию посетили более 2,7 миллиона российских туристов. Это на 13,9% больше, чем в прошлом году.
«Россия заняла первое место по числу иностранных прибытий в Турцию, так как из нее приехали 2,7 миллиона туристов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма Турции. Второе место заняла Германия с 1,8 миллиона человек, а третье — Болгария с 1,2 миллиона отдыхающих. Всего в Турцию за отчетный период посетили более 18 миллиона иностранцев, уточняет RT.
Самым популярным для посещения местом стал Стамбул, на него пришлось 38% общего числа поездок. Второе третье место заняли Анталья и Эдирне с 30% и 10% поездок от общего числа соответственно.
Ранее турецкие отели снизили цены на отдых для россиян после того, как недосчитались существенной части клиентов. Причиной стало падение турпотока: отели оказались заполнены лишь на 70-90%.