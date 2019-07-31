На фоне падения цен поток россиян в Турцию побил рекорд

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Санторини. Греция., чемоданы, пассажиры, туристы
Большинство турпотока Турции — отдыхающие из России, Германии, Ирана, Великобритании и БолгарииФото: Александр Елизаров © URA.RU

За первую половину 2019 года Турцию посетили более 2,7 миллиона российских туристов. Это на 13,9% больше, чем в прошлом году.

«Россия заняла первое место по числу иностранных прибытий в Турцию, так как из нее приехали 2,7 миллиона туристов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма Турции. Второе место заняла Германия с 1,8 миллиона человек, а третье — Болгария с 1,2 миллиона отдыхающих. Всего в Турцию за отчетный период посетили более 18 миллиона иностранцев, уточняет RT.

Самым популярным для посещения местом стал Стамбул, на него пришлось 38% общего числа поездок. Второе третье место заняли Анталья и Эдирне с 30% и 10% поездок от общего числа соответственно.

Ранее турецкие отели снизили цены на отдых для россиян после того, как недосчитались существенной части клиентов. Причиной стало падение турпотока: отели оказались заполнены лишь на 70-90%.

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