Соловьев и Малахов возглавили рейтинг ведущих, которым доверяют россияне

Владимир Соловьев больше остальных пользуется доверием среди россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналисты Владимир Соловьев и Андрей Малахов возглавили рейтинг телеведущих, которым больше всего доверяют россияне. Об этом говорится в опросе «Левада-центра».

В рейтинге с большим отрывом (23%) лидирует Соловьев, который ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», передает РБК. Далее идет Андрей Малахов с его передачей «Прямой эфир» на том же канале — ему доверяют 11% опрошенных. Тройку замыкает Андрей Норкин, который ведет передачу «Место встречи» на НТВ. Ему доверяют 6% респондентов. Такой же показатель — у Владимира Познера с его одноименной передачей на «Первом канале» и Ольги Скабеевой, которая ведет «60 минут» на канале «Россия 1». Год назад в топ рейтинга попали те же фигуры.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян из 50 регионов. Журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак, которые ведут свои передачи на YouTube, не попали в рейтинг. «Все-таки телевидение остается основным источником информации: кто в телевизоре — тот и пользуется доверием», — отметил заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков. При этом в марте 2018 года организация выяснила, что шоу «ВДудь» регулярно смотрят 8% среди молодежи 18—24 лет.