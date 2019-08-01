Финляндия ужесточила выдачу виз россиянам

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии.
«Финские власти и диппредставительства будут запрашивать у граждан Российской Федерации, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект сопроводительных документов о поездке в соответствии с директивой Евросоюза», — отмечают в ведомстве. Ранее более детальные документы при подаче заявлений требовались только в исключительных случаях.
В генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге уточняют, что теперь россиянам, у которых есть недвижимость в этой скандинавской стране, нужно будет предоставить документы на нее. Если же целью поездки является посещение близких родственников, нужно будет подтвердить факт их проживания в Финляндии. Процедура будет распространяться на всех россиян. Правила вводятся по требованию Евросоюза, отмечает Nation News.
В российском МИДе ситуацию пока не прокомментировали, пообещав выступить с заявлением в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что власти США планируют запрашивать адреса аккаунтов в социальных сетях соискателей американских виз. Данное нововведение коснется и россиян. Соискателей предупредили, что им нужно будет рассказать о себе больше, чем при обычном заполнении въездных документов. Помимо раскрытия информации об учетных записях в соцсетях желающим получить визу придется также предоставить адреса электронной почты и номера телефонов за последние пять лет.