США планируют выдавать визы после проверки профилей в соцсетях

Власти США планируют запрашивать адреса аккаунтов в соцсетях соискателей американских виз. Об этой инициативе, которая пока не утверждена, сообщили в Госдепартаменте США.
Соискателей предупредили, что им нужно будет рассказать о себе больше, чем при обычном заполнении въездных документов. Помимо раскрытия информации об учетных записях в соцсетях желающим получить визу придется также предоставить адреса электронной почты и номера телефонов за последние пять лет, сообщает RT.
Тех, кто заполняет визовую анкету, могут также спросить о том, был ли он депортирован откуда-либо, уточняет ТАСС. Более того, может появиться графа для указания всех электронных адресов за последние пять лет и учетных записей в определенных социальных сетях, среди которых Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и так далее.
Предполагается, что в случае принятия проекта Госдепартамента под его действие попадет около 14,7 млн человек в год. Нововведение не коснется дипломатов и официальных лиц. Представитель Госдепартамента, обосновывая данное ужесточение правил, напомнил о меморандуме и исполнительном указе президента США Дональда Трампа, касавшихся усиления пограничного контроля.
Ранее Россия отозвала согласие на работу генконсульства США в Петербурге и объявила персонами нон грата двух сотрудников американского генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того, покинуть пределы страны придется еще 58 сотрудникам посольства США в Москве.