Рабочий упал в ванну с соляной кислотой Фото пресс-службы СУ СК РФ по Курганской области

Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области проводит доследственную проверку по факту падения рабочего в ванную с соляной кислотой на производстве ООО «Точинвест-ШЗМК». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности на указанном производстве», — говорится в сообщении. После этого следователи решат, будет ли возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало «URA.RU», рабочий предприятия упал в ванну с кислотой в ночь на 1 августа. После происшествия пострадавший был госпитализирован. На предприятие выезжали полиция и скорая помощь.