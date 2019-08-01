В Зауралье рабочий упал в ванну с кислотой

Работник шадринского завода выжил после несчастного случая (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рабочий Шадринского завода металлоконструкций (ШЗМК) в Курганской области упал в ванну с кислотой. Это случилось в ночь на 1 августа, сообщили «URA.RU» собственные источники.

«На предприятие выезжали полиция и скорая помощь. Сотрудник выжил», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе управления МВД по Курганской области подтвердили «URA.RU», что сотрудники полиции выезжали на завод. По их данным, речь идет о несчастном случае.

Происшествие также обсуждают в группе «Подслушано Шадринск» в соцсети «ВКонтакте». «[Рабочий] жив, там небольшая концентрация HCl (соляная кислота — прим. ред.) была, отделался легким испугом», — написал пользователь под ником Аллексей Кугот. «Жив, в районке лежит», — подтвердил Сергей Голубев. В Шадринской ЦРБ заявили «URA.RU», что не имеют права комментировать данную информацию по телефону и предложили направить письменный запрос.

Получить оперативные комментарии руководства ШЗМК не удалось. В приемной директора сообщили, что он на совещании и сможет пообщаться с корреспондентом позже.