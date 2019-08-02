Кандидата на должность югорского мэра подозревают в воровстве

Бывшие члены возглавляемой Вадимом Абдуррахмановым партячейки написали заявление в полицию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший член партии «Коммунисты России» Наталья Бражненко заподозрила руководителя ячейки Вадима Абдуррахманова и его помощницу Валентину Писареву в присвоении 6,5 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» узнало, ознакомившись с копией заявления, направленного в полицию Нижневартовска.

«В ноябре—декабре 2018 года я получила указание от Писаревой, которая является членом окружного комитета партии, направить в адрес окружного комитета денежные средства для оплаты услуг адвоката Абдуррахманова», — пишет Бражненко.

По ее словам, деньги Абдуррахманову понадобились на адвоката, чтобы вернуть детей, изъятых из его семьи органами опеки. При этом, по словам Бражненко, делом занимался другой адвокат — бесплатный. Теперь Бражненко просит полицию разобраться, куда делись деньги, так как она не получила отчета о расходовании средств.

Сам Абдуррахманов отказался общаться с журналистом «URA.RU», лишь заявив, что никаких денег от Бражненко он не получал. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин бросил трубку, услышав вопрос корреспондента.

Первый секретарь югорского отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов претендует на пост главы городского поселения Белый Яр. Вместе с ним на этот пост в качестве кандидатов зарегистрированы Наталья Матвийчук, Елена Никифорова, Юлия Половникова и Евгений Черенцов.