В Югре лидера «Коммунистов России», у которого забрали детей, обвиняют в воровстве

Однопартийцы заявляют, что Вадим Абдуррахманов собирал деньги на адвоката, но не смог отчитаться о том, куда их потратил Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Члены партии «Коммунисты России» обвинили своего лидера Вадима Абдуррахманова в получении денег обманным путем. По словам первого секретаря горкома Нижневартовска Натальи Бражненко, Абдуррахманов собирал деньги на адвоката, которого не было.

Коммунисты Нижневартовска утверждают, что отправили Вадиму Абдуррахманову 6500 рублей, за которые он не смог отчитаться. «Несколько месяцев назад мне позвонила его помощница Валентина Писарева и сказала, что Вадиму нужны деньги на дорогого адвоката, чтобы вернуть детей. Назвала даже фамилию защитника — Коровин. Собрали сначала 3 тыс. рублей и отправили. Через некоторое время снова звонок и та же просьба. Собрали еще 3,5 тыс. А затем я узнала, что его делом занимается вообще другой адвокат — бесплатный».

Бражненко попросила вернуть деньги или хотя бы объяснить, на что они были потрачены. На это лидер КПКР ответил, что не понимает, о чем речь. «Мне ваши деньги не нужны, я их не видел», — написал Абдуррахманов.

Татьяна не верит, что лидер КПКР не знает о том, как были потрачены деньги и осторожно предполагает, что «на личные нужды». «Вадим нигде не работает, а разъезжает по стране. Поехал на съезд партии в Киров. На какие деньги? Не на наши ли? Прикрываясь детьми, собрал со всей Югры деньги, обманул нас и уехал».

В распоряжении «URA.RU» имеются копии переписки, а также документы, подтверждающие переводы денег на имя Андрея Дейнего, которого Наталья Бражненко называет «помощником» Абдуррахманова. Получить оперативный комментарий от самого Абдуррахманова не удалось, на звонки он не отвечает.

Раскол в рядах этой партии развивается как минимум с декабря прошлого года. Представители «коммунистов России» из Нижневартовска отказываются подчиняться распоряжениям Абдурахманова, ссылаясь на Устав партии.

Как ранее сообщало агентство, 12 декабря прошлого года троих детей Абдуррахманова забрали органы опеки, из-за подозрений в жестоком обращении с ними.