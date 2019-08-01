Роскосмос одним фото раскрыл масштаб пожаров в Сибири

В Сибири горит около трех миллионов гектаров леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Госкопорация Роскосмос опубликовала спутниковый снимок пожаров в Сибири. На нем показаны масштабы задымленности российских регионов.

«Роскосмос и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации. По словам ее представителей, отслеживание ситуации из космоса помогает оперативно реагировать на возникновение новых очагов пожаров и отслеживать территории, которые уже пострадали. Всего российские спутники изучили почти два миллиона квадратных километров.

Пожары начались в июле в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Площадь огня в настоящий момент — около трех миллионов гектаров, зафиксировано более 230 очагов возгорания. Самолеты для тушения пожаров вылетают для тушения не менее 20 раз в сутки, отмечает агентство Nation News.