01 августа 2019

Роскосмос одним фото раскрыл масштаб пожаров в Сибири

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, дым, лесной пожар
В Сибири горит около трех миллионов гектаров лесаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Сибирь во власти лесных пожаров

Госкопорация Роскосмос опубликовала спутниковый снимок пожаров в Сибири. На нем показаны масштабы задымленности российских регионов.

«Роскосмос и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации. По словам ее представителей, отслеживание ситуации из космоса помогает оперативно реагировать на возникновение новых очагов пожаров и отслеживать территории, которые уже пострадали. Всего российские спутники изучили почти два миллиона квадратных километров.

Пожары начались в июле в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Площадь огня в настоящий момент — около трех миллионов гектаров, зафиксировано более 230 очагов возгорания. Самолеты для тушения пожаров вылетают для тушения не менее 20 раз в сутки, отмечает агентство Nation News.

Роскосмос обнародовал спутниковые снимки очагов сибирских пожаров
Фото: пресс-служба корпорации Роскосмос

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