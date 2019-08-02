Под угрозой закрытия оказались отделения женской консультации и роддом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть жителей Перми в скором времени останется без роддома и отделения гинекологии, расположенных в медсанчасти (МСЧ) № 7. Об этом заявила руководитель пермской организации «За права многодетных» Людмила Елтышева. Общественница указала, что речь идет о горожанах, проживающих в микрорайоне Гайва.

«Закрытие гинекологического отделения, а впоследствии и родильного отделения c дальнейшим его переездом в Закамск [микрорайон Перми — прим. ред.], не выдумка, а вполне себе жестокая реальность. С 2015 года минздрав Пермского края кормит руководство больницы обещаниями выделить деньги на капитальный ремонт», — написала Елтышева в соцсетях. Она призвала врачей и горожан отстаивать свое право на доступную медицину, поскольку ситуация «близка к критической». В противном случае, указала Елтышева, «рожать пойдем в поле».

В 2015 году часть палат гинекологического отделения МСЧ № 7 признали аварийными. Спустя два года там рухнул потолок. После этого власти неоднократно заявляли, что выделят средства на реконструкцию родильного отделения, но не сделали этого. Ранее экс-глава краевого минздрава Дмитрий Матвеев заявлял, что реконструкция или строительство здания гинекологии не включены в планы министерства до 2021 года.

В пресс-службе краевого минздрава «URA.RU» сообщили, что сейчас «разрабатывается план работ по приведению гинекологического отделения в нормативное состояние».