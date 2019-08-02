Бывший глава СССР эмоционально отреагировал на выход США из договора о ракетах

Михаил Горбачев раскритиковал Дональда Трампа за отказ продлевать договор с Россией Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает безответственным решение американских властей выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.

«*** (неприятно — прим. ред.) все это. Это публика такая у власти. Опасная. Они поступают безответственно», — рассказал политик РЕН ТВ. По его мнению, администрация Дональда Трампа и сам американский лидер должны были попытаться договориться с российскими властями. Михаил Горбачев уверен, что поведение руководства США является крайне неуместным и недопустимым. Американским чиновникам, по его мнению, следовало бы действовать умнее и не допускать таких шагов.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД 2 августа. О своем намерении США объявили еще в феврале, обвинив Россию в «систематическом» несоблюдении обязательств. Как напоминает RT, Москва официально приостановила исполнение договора в начале июля. Соответствующее решение утвердил президент РФ Владимир Путин.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключён в ходе визита Михаила Горбачёва в Вашингтон в 1987 году. Он предусматривал ликвидацию таких ракет наземного базирования и рассматривался как важный шаг к завершению «холодной войны» и разоружению.