Коммунист из Зауралья, уличенный в плагиате, заявил о «беспределе на выборах»

Яков Сидоров считает, что его баннеры сняли незаконно Фото: Игорь Меркулов

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Курганский коммунист, кандидат в губернаторы области Яков Сидоров, которого ранее заподозрили в использовании чужого слогана в своей кампании, заявил, что его плакаты незаконно демонтировали. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Баннеры кандидата в губернаторы Курганской области от КПРФ Якова Сидорова демонтировали!» — говорится на странице «Cидоров Яков. Команда КПРФ в Зауралье» во «ВКонтакте». «Компания „Область 45“, у которой арендованы места, без законных оснований сняла баннеры утром 3 августа», — уточняется в сообщении. Там также отмечается, что Сидорову ранее предлагали самому снять растяжки, но он отказался. «Беспредел на выборах в Зауралье», — говорится в посте.

В медиахолдинге «Область 45» нашему агентству пояснили, что конструкции демонтировали из-за нарушения условий договора. «Договор… с Яковом Сидоровым мы не заключали, у нас заключен договор с региональной партией КПРФ. В нем прописаны права и обязанности сторон, и исполнитель нарушил два пункта договора: обязанность согласовывать с нами размещаемый материал и пункт о конфиденциальности информации. В связи с этим мы приняли решение о демонтаже», — сказал «URA.RU» главный редактор медиахолдинга Александр Тетерин.

Речь идет о баннере «Выбираем губернатора — не залетного хищника, а народного защитника». Как выяснилось, этот слоган Сидоров взял у однопартийца Юрия Дзагании. Тот провалился с ним 10 лет назад на выборах в Сочи.

Выборы губернатора в Зауралье пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Помимо Сидорова, в списке кандидатов на пост главы региона нынешний врио губернатора Вадим Шумков, депутат от ЛДПР Юрий Ярушин, представитель «Справедливой России», директор Института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода.