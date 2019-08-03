Американцы решили разместить свои ракеты в Азии

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США поставят свои ракеты в Азии «как можно скорее»Фото: Википедия

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские ракеты средней дальности наземного базирования должны появиться в Азии как можно скорее. Такое решение стало возможно благодаря выходу Штатов из договора ДРСМД.

«Да, я хотел бы этого», — цитирует Эспера агентство Reuters. Однако понадобятся несколько месяцев, поскольку «такие вещи занимают больше времени, чем кажется».

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан в ходе визита Михаила Горбачева в Вашингтон в 1987 году. Согласно договору, СССР и США ликвидируют ракеты наземного базирования, что приведет к завершению «холодной войны». Однако 2 августа США в одностороннем порядке вышли из договора, напоминает «Царьград». Пентагон предупреждал об этом Кремль еще в феврале, поскольку российская сторона «неоднократно нарушала условия договора», передает RT. Горбачев назвал действия США безответственными, пишет телеканал 360.

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