По предварительным данным, в ДТП пострадали пять автомобилей (фото архивное) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге водитель автомобиля KIA протаранил четыре других транспортных средства. Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Московская около 05:45. По предварительным данным, погибли два человека.

По словам очевидцев, седан KIA на большой скорости двигался по Малышева со стороны улицы 8 Марта, проскочив три красных светофора, машина врезалась в автомобили, стоящие на перекрестке. В аварии пострадало в том числе и такси Uber. «Там ехал пассажир. Он и водитель такси в ДТП погибли», — пишет Е1.Ru. Всего с места ДТП госпитализировали трех человек. Медики оценивают их состояние как средней и тяжелой степени тяжести.

На месте аварии работают экстренные службы: полиция, скорая помощь, спасатели. В пресс-службе городского отдела ГИБДД «URA.RU» пообещали прокомментировать инцидент позже.

Обновлено (7:45):

Для предотвращения пожара спасатели отключили клеммы аккумулятора автомобилей и смыли топливо с проезжей части. «С помощью специнструмента пожарно-спасательные подразделения провели работы по деблокировке пострадавших», — сообщила «URA.RU» Наталья Зырянова, начальник отдела пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области