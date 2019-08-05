В Японии возмутились учениями российских военных на Курилах

Правительство Японии выразило протест российской стороне из-за запланированных стрельб в районе острова Кунашир Южно-Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
По словам Суги, усиление российского военного присутствия на «северных территориях» противоречит позиции Токио. «Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — приводит ТАСС заявление генсека.
Учебные стрельбы в районе Кунашира должны пройти с 5 по 10 августа. В Москве неоднократно отмечали, что постоянные претензии Японии не способствуют формированию позитивной атмосферы в отношениях между странами.
Ранее правительство Японии выразило официальный протест Москве из-за визита на Курилы российского премьера Дмитрия Медведева, напоминает «Национальная служба новостей». В Токио посещение «северных территорий» высшим российским руководством считают укреплением незаконного доминирования над островами.
Возобновить переговоры о подписании мирного договора между странами ранее договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, отмечает портал «Утро.ру». Токио настаивает на том, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи — оккупированные Россией территории, однако Москва не считает возможным их безоговорочное возвращение под японскую юрисдикцию.