Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов

Борису Минцу и его сыновьям запретили отчуждать имущество Фото: Golkokuz, CC BY-SA 4.0, wikipedia.org

Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов. Об этом говорится в выводах Высокого суда Лондона, который ранее запретил отчуждать имущество бизнесмена и его родственников на сумму 572 млн долларов.

«Банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более 700 млн долларов», — пишет газета «Ведомости». Претензии финорганизаций связаны с предположительно мошенническими сделками в преддверии санации «Рост банка» и «ФК Открытие». В августе 2017 года банки приобрели облигации «О1 груп финанс» Минца на общую сумму около 57 млрд рублей. Средствами от продажи облигаций О1 Group погасила кредиты перед этими же банками. Однако эти облигации оказались низколиквидны, считают истцы, тогда как кредиты О1 Group были хорошо обеспечены.

Сумма в 572 млн долларов, на которую арестовали имущество Минцев, — это разница между стоимостью кредитов перед заменой и ценой облигаций О1 Group. При этом сомнительную сделку поддержал бывший глава банка «Открытие» Евгений Данкевич, который вскоре скрылся и был объявлен в международный розыск. Его подозревают в сговоре с «О1 груп финанс» и причастности к растрате 34 млрд рублей.

Борис Минц вместе с сыновьями переехал в Лондон в мае 2018 года. Вскоре после этого следователи в России начали проверять его активы. Минц ранее работал в администрации президента РФ и считался деловым партнером председателя правления Роснано Анатолия Чубайса.