Дом в США и яхта в Крыму: Вилли Токарев оставил после себя многомиллионное наследство

В Ялте у Вилли Токарева была квартира с видом на набережную Фото: скриншот видео с YouTube

Американский и российский шансонье Вилли Токарев оставил родственникам после смерти внушительное наследство. У артиста была недвижимость в США и России, а также собственная яхта, сообщает сайт «Комсомольская правда».

По данным издания, Токарев владел двухкомнатной квартирой в Ялте с видом на набережную, где у него была собственная яхта. Недвижимость в Крыму оценивается примерно в 13 млн рублей. После него также осталась квартира в Москве на Котельнической набережной площадью 60 квадратных метров стоимостью в 35 млн рублей. В Нью-Йорке у шансонье был дом, где сейчас живут дети и вдова артиста, уточняет портал «Дни.ру».

Издание сообщает, что родственники шансонье будут получать в равных долях авторские отчисления за его песни. За все время творчества музыкант записал более 40 студийных альбомов.

На наследство певца претендуют 53-летний сын от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена Юлия Бединская-Токарева, а также ее дети — 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен, уточняет «Дни.ру».

Токарев скончался на 85-м году жизни 4 августа. Последние недели жизни артист провел в онкологическом отделении одной из московских больниц. Шансонье также снялся в фильмах «Дневной дозор», «Олигарх», «Следствие ведут знатоки», где сыграл самого себя.