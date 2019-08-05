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Курганский следственный комитет возглавит силовик из Крыма. ИНСАЙД

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган , ильиных олег, цымбаленко дмитрий
Дмитрию Цымбаленко (слева) придется оставить пост врио руководителя регионального СКФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области возглавит 43-летний Богдан Францишко, который сейчас занимает пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Об этом «URA.RU» сообщил высокопоставленный источник, близкий к правоохранительным органам.

«Сейчас силовик из Крыма проходит согласования, после этого появится официальный указ, и он приедет в Курган», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области от комментариев отказались.

Врио руководителя зауральского СУ СК после перехода Петра Крупени в Псков с ноября 2018 года является Дмитрий Цымбаленко.

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