Забегу помешали аномальные для августа погодные условия Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Ультрамарафон на перевале Дятлова был отменен из-за разлива рек на севере Урала. Об этом «URA.RU» сообщили организаторы забега.

«Несколько дней шли проливные дожди, реки вышли из берегов», — рассказал руководитель проекта TransUral Антон Жиганов. — Спасатели, которые должны были присутствовать на дистанции, сообщили, что не могут преодолеть Вижай».

Организаторы решили отменить забег, когда его участники находились уже в Екатеринбурге в пути на марафон. «Было бы хуже, если бы они выехали на север и застряли в тайге у реки. Или, не дай бог, кто-нибудь бы смыло», — говорит Жиганов. Группы обеспечения, которые выехали в район забега заранее, успели подготовить старт и финиш и даже разметить трассу. «Часть нашей команды до сих пор находится в районе плато Маньпупунер, где планировался финиш: из-за нелетней погоды их не могут вывезти», — говорит Антон.

Самый острый вопрос — компенсация взноса, который заплатили участники забега (55 тысяч рублей с человека). «Будем возвращать около половины суммы: мы понесли расходы на завоз снаряжения вездеходами и заброску людей на финиш, — объясняет Жиганов. — Сделали предоплату за вертолеты для выброски участников с финиша — сейчас пытаемся вернуть эти деньги».

По его словам, за пять лет проведения экстремальных забегов по Уралу это первый подобный форс-мажор. «Все участники были застрахованы от несчастного случая, но никто не предполагал, что в августе случится паводок: — говорит Жиганов. — Мы приносим извинения, что не просчитали этот риск. В ближайшее время запустим краундфаундинговую компанию, чтобы помочь участникам в компенсации расходов: будем продавать символику несостоявшегося забега».