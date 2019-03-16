До старта еще несколько месяцев, а на регистрации уже аншлаг Фото: с сайта transura-run.com

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

На Северном Урале состоится забег до плато Маньпупунер, где находится чудо России — 70-метровые столбы-великаны. Информация о предстоящем событии опубликована на сайте проекта «ТрансУрал», который проводит мультигонки и марафоны в труднодоступных местах. Ультрамарафон стартует 1 августа с перевала Дятлова, длина дистанции составит 90 км.

На их преодоление бегунам дается 1,5 суток, однако большинство супермарафонцев справятся с дистанцией быстрее. «В среднем участники будут бежать часов 20, а лидер пробежит за 13: в прошлом году мы бежали 100 км на гору Манарага и победитель Иван Микрюков из Ижевска показал результат 13,5 часов, но там и набор высоты был больше, и маршрут был технически сложнее», — рассказал «URA.RU» руководитель проекта Антон Жиганов.

На протяжении всей дистанции будут контрольные пункты с питанием и медпомощью — их поставят возле горных модулей, стоящих на маршруте перевал Дятлова — Маньпупунер. «На КП будет спутниковая связь с трансляцией отметок о прохождении участников в интернет: когда человек прошел контрольный пункт, об этом будет знать весь мир», — говорит Жиганов.

Финиш будет на Вологодской грани у истоков реки Печора, где проходит граница Печеро-Илычского заповедника, но на плато Маньпупунер бегуны все же побывают — их доставят туда на вертолетах.

«Поскольку это заповедник, это накладывает на нас серьезные ограничения: именно поэтому на плато будем поднимать всех вертолетом, — поясняет Антон. — У сотрудников заповедников — совсем другие задачи, чем у нас, но они, к счастью, идут на контакт. А мы готовы делать все, чтобы наше пребывание в заповеднике не нанесло ущерба природе».

В анонсе проекта указан лимит участников — 60 человек, однако, как признался Жиганов, на предварительной регистрации аншлаг — заявки подали уже порядка 80 человек. «Местных, екатеринбургских бегунов немного, почти половина народу — из Москвы, зарезервировала себе место участница из США», — рассказал Жиганов.

Стоимость участия в марафоне — 55 тысяч рублей. Внушительная сумма связана с тем, что вещи участников на перевал Дятлова будут забрасывать вездеходами, а с финиша забирать на вертолете. Услуги «вертолетного такси» окажет компания «Северный Урал».

Как будет проходить ультрамарафон Скриншот: с сайта transural-run.com

Столбы на плато Маньпупунер, куда бегуны отправятся на экскурсию Фото: Андрей Гусельников, URA.RU