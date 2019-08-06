В больнице почти не осталось хирургов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) написали коллективное письмо губернатору Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения области Андрею Цветкову. Медики заявили о кризисной ситуации в больнице и массовом уходе врачей.

«В терапии на 40 коек работает один врач, дежурства закрывают фельдшерами, в кардиологии два врача, в гастроэнтерологи два врача», — сказано в письме, копия есть в распоряжении редакции.

Заведующий вторым хирургическим отделением Денис Левченко, указанный в числе подписантов, подтвердил «URA.RU» информацию из письма: «В первой общей хирургии 1 августа уволился заведующий. Теперь в хирургии работают эндоскописты. Я ухожу в отпуск, после возвращения, если ничего не изменится, увольняемся всем отделением, — сообщил „URA.RU“. — Главврач в интернете пишет, что врачи получают по 100 тысяч. А у нас жены спрашивают, где еще 50 тысяч? У меня врач высшей категории с дежурствами в выходные, которые должны оплачиваться в двойном размере, получает 45 тысяч. Анестезиологов даже не хватает, мы начинаем совершать преступления, работая один на двух местах одновременно».

В больнице уже побывали представители Министерства здравоохранения Свердловской области и пытались уговорить врачей не увольняться, рассказывают медики.

«По заявлению проводится проверка», — коротко сказал «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь минздрава Свердловской области.

Главврач больницы не согласен с обвинениями. «В письме лишь эмоции, никакой конкретной информации. А дефицит кадров целом есть везде. Такие вопросы не надо решать публично. Главное лечить людей, а все остальное потом», — заявил «URA.RU» глава «Демидовской больницы» Сергей Овсянников.

Фото: URA.RU © URA.RU

Фото: URA.RU © URA.RU