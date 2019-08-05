Суд оправдал экс-депутата, который пьяным насмерть сбил пешехода

Верховный суд Якутии отменил приговор для экс-депутата Госсобрания региона Николая Румянцева, который в 2017 году насмерть сбил пешехода.
«Обвинительный приговор отменен», — говорится в карточке дела на сайте суда.
Румянцев сбил трех пешеходов в сентябре 2017 года на трассе Якутск — Намцы, пишет «Дождь». Один человек погиб на месте, двоих госпитализировали. По версии следствия, экс-депутат был пьян, а люди находились на обочине. Обвиняемый заявлял, что выпил алкоголь после аварии, а пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. В мае Якутский городской суд приговорил водителя к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, после чего приговор был обжалован.
С 2012 года, по данным следствия, Румянцева 30 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Семь раз в отношении него составлялись протоколы из-за вождения в нетрезвом виде.
Румянцев был депутатом Госсобрания Якутии пятого созыва до сентября 2018 года.