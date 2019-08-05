На горящий в Сибири военный склад потребовали направить контрразведку

Эксперты считают необходимым проверить взрывы на военных складах на предмет диверсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Взрывы боеприпасов на территории воинской части в Красноярском крае

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае должны проверяться на предмет диверсии. Об этом «URA.RU» заявил глава Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. По его словам, версию намеренного поджога стратегического объекта сегодня нельзя сбрасывать со счетов.

«Можно представить, как охраняется склад, на котором хранятся тысячи снарядов. Человеческий фактор в виде непотушенного окурка, конечно, возможен, но и работу диверсантов исключать тоже нельзя. Думаю, что военная контрразведка сейчас должна этим вплотную заниматься», — сказал Жилин. Он также отметил, что повторение таких инцидентов недопустимо: «Необходимо сформировать комплексную госкомиссию, которая займется выяснением того, что происходит с нашими арсеналами — что где хранится, как охраняется». Он признал, что в советское время трудно было представить такое ЧП: «Человек, отвечавший за пожарную безопасность объекта, сразу бы пошел под суд. Тогда перед тем, как заступать в караул, военнослужащие сдавали сигареты и спички».

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) произошел 5 августа. После него начались взрывы. По данным СМИ, на складе может находиться до 40 тысяч снарядов. Сотрудники МЧС эвакуируют население в радиусе 20 км. По последним данным, число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов выросло до семи. Среди пострадавших двое военных, они доставлены в больницу.