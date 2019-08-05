Жители Ачинска, рядом с которым взрываются боеприпасы, рассказали об обстановке в городе

Жители стотысячного Ачинска, где проживает более 100 тыс. человек, не знают, как сложится обстановка в городе из-за взрывов боеприпасов на складах Минобороны. Снаряды взрывают в поселке Каменка, который находится недалеко от города. По данным СМИ, осколки разлетались в радиусе 15 км.
«Взрывы вроде бы утихли. Только что слушала новости. Говорят, что Ачинские районы эвакуируют, Очень страшно, если честно», — сообщила «URA.RU» жительница города Ульяна Щетникова. Она отметила, что про эвакуацию по громкой связи ничего не говорят. «У нас дворы пустые. Машин вообще нет — люди сами эвакуируются», — сказала она.
Несколько часов назад на сайте администрации города появилось сообщение об эвакуации. Однако позже оно исчезло. Жительница Ачинска сообщила «URA.RU» со ссылкой на источник в администрации, что власти не будут проводить эвакуацию. На данный момент известно об эвакуации людей из зоны, расположенной в 20 км от ЧП.
По словам некоторых жителей сибирского города, люди самостоятельно должны эвакуироваться. «Звонила в 112. Назвали микрорайоны которым уехать надо, но, допустим, людям, у которых нет транспорта, куда бежать?! И на чем?!» — отметила в беседе с корреспондентом «URA.RU» местная жительница Лека Моисеенко.
Люди заявляют, что взрывы не прекращаются. «Я стою в огороде в деревне за 30 км и вижу все своими глазами», — сообщила «URA.RU» Нина Иванова. Она отметила, что сирена звучала «на весь город» около минуты и не было понятно, что говорил голос.