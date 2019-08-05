Информагентство Nation News обвинило «Википедию» в нарушении Конституции РФ

Информагентство Nation News призвало Роскомнадзор пресечь нарушение Конституции РФ. Журналисты направили в ведомство обращение в связи с блокировкой ресурса на сайте «Википедия».
«Мы просим российский регулятор защитить СМИ от необоснованных нападок западного сайта, а также пресечь нарушение Конституции РФ, которая прямо запрещает цензуру, — пишут журналисты. — Блокировка ряда российских СМИ является доказательством прозападной позиции данного сайта, а также свидетельством пропаганды западных стран».
На данный момент известно, что прекращен доступ через энциклопедию к нескольким российским изданиям. В том числе, авторам статей запрещено ссылаться на СМИ в статьях. В список попали Nation News, «Федеральное агентство новостей», ФБА «Экономика сегодня» и интернет-газета «Журналистская правда».
С инициативой заблокировать доступ к сайтам СМИ выступил блогер, функционер «Википедии» Михаил Грузнов. Известно, что ранее блогер размещал на сайте ресурса фейковые статьи о России.
«Википедия» — общедоступная интернет-энциклопедия со свободным контентом, подконтрольная США.
Nation News — информагентство, работающее в круглосуточном режиме. Журналисты сообщают новости из сфер экономики и культуры, проводят анализ ситуаций в зарубежье и на территории РФ.