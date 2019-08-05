В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за взрывов боеприпасов на складе

Спасатели эвакуируют жителей в радиусе 20 километров от взрывов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Взрывы боеприпасов на территории воинской части в Красноярском крае

Администрация Ачинского района ввела режим чрезвычайной ситуации из-за взрывов боеприпасов на складе в военной части деревни Каменка (Красноярский край).

«Решением комиссии на территории Ачинского района введен режим ЧС», — говорится на сайте пресс-службы администрации района.

Сейчас, как указывает ведомство, спасатели эвакуируют жителей Каменки и других деревень в радиусе 20 километров от взрывов. Эвакуированных будут размещать в школах, детских садах и домах культуры в посёлках Тарутино и Малиновка. Администрация района предоставила свои автомобили и автобусы, чтобы помочь жителям добраться в безопасное место.

Ранее «URA.RU» писало, что на артиллерийском складе возле Каменки начался пожар из-за взрывов боеприпасов, которых на складе 40 тысяч. Сейчас осколки разлетаются в радиусе 15 километров. Местные жители сообщают, что взрывы не прекращаются. В городе Ачинске паника и сильные пробки.