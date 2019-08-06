Взрывы на военных складах в Ачинске прекратились

Спустя почти сутки взрывы стихли
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае под Ачинском прекратились. Об этом сообщили в мэрии.
«Часа два назад еще слышны были взрывы», — сказал ТАСС представитель администрации Ачинска. «Сейчас уже нет», — добавил он. На данный момент в результате ЧП пострадали 12 человек, уточняет РИА «Новости».
Взрывы и пожар на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в войсковой части возле поселка Каменка Ачинского района произошли 5 августа днем. Хлопки были слышны каждые 15 секунд, а в в одном из населенных пунктов загорелись деревянные строения, пишет