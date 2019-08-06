05 августа 2019

Взрывы на военных складах в Ачинске прекратились

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
Спустя почти сутки взрывы стихлиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае под Ачинском прекратились. Об этом сообщили в мэрии.

«Часа два назад еще слышны были взрывы», — сказал ТАСС представитель администрации Ачинска. «Сейчас уже нет», — добавил он. На данный момент в результате ЧП пострадали 12 человек, уточняет РИА «Новости».

Взрывы и пожар на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в войсковой части возле поселка Каменка Ачинского района произошли 5 августа днем. Хлопки были слышны каждые 15 секунд, а в в одном из населенных пунктов загорелись деревянные строения, пишет Life.ru. Сейчас идет эвакуация жителей района. Из опасной зоны вывезено около четырех тысяч человек, напоминает «Взгляд». На территории введен режим чрезвычайной ситуации.

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