05 августа 2019

Военные раскрыли возможную причину взрывов на складах под Красноярском

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительной причиной взрывов в Ачинском районе считается человеческий факторФото: depositphotos.com
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Взрывы военном складе в Красноярском крае

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятнее всего, связан с нарушением техники безопасности. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков на встрече с журналистами.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — цитирует представителя ведомства «Национальная служба новостей». Булгаков уточнил, что склад с боеприпасами будет расформирован.

Взрывы на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в войсковой части возле поселка Каменка Ачинского района начались 5 августа в результате пожара. Хлопки были слышны каждые 15 секунд, а в одном из населенных пунктов загорелись деревянные строения. Утром 6 августа местные власти сообщили о прекращении взрывов.

В регионе ввели режим ЧС, напоминает портал «Ридус». Из опасной зоны эвакуировано около четырех тысяч человек. Мэр Ачинска призвал жителей избегать опасной зоны возле склада, сообщило Life.

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