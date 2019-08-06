Военные раскрыли возможную причину взрывов на складах под Красноярском

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятнее всего, связан с нарушением техники безопасности. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков на встрече с журналистами.
«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — цитирует представителя ведомства «
Взрывы на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в войсковой части возле поселка Каменка Ачинского района начались 5 августа в результате пожара. Хлопки были слышны каждые 15 секунд, а в одном из населенных пунктов загорелись деревянные строения. Утром 6 августа местные власти сообщили о прекращении взрывов.
В регионе ввели режим ЧС, напоминает портал «Ридус». Из опасной зоны эвакуировано около четырех тысяч человек. Мэр Ачинска призвал жителей избегать опасной зоны возле склада, сообщило