В зауральской колонии, где заключенных лечат смехом, осужденного оштрафовали за изрезанные руки

С заключенного взыскали стоимость лечения
В Зауралье суд взыскал с осужденного компенсацию за членовредительство. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии №6 УФСИН России по Курганской области, где практикуют смехотерапию для профилактики суицидов.
«Осужденный на системной основе умышленно причинял вред своему здоровью. В результате демонстративно-шантажных действий мужчина наносил себе резаные раны на локтевых сгибах», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Курганской области. После этих травм заключенный неоднократно проходил лечение. «Только в текущем году на оказание медицинской помощи осужденному потратили более 16 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
Указанные средства суд постановил вернуть в соответствии с требованиями ст. 102 УИК РФ.