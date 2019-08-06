05 августа 2019
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В зауральской колонии, где заключенных лечат смехом, осужденного оштрафовали за изрезанные руки

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными колонии №6. Иковка. Курганская обл, колючая проволока, колония, тюрьма, окно, заключенный, зэк
С заключенного взыскали стоимость леченияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье суд взыскал с осужденного компенсацию за членовредительство. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии №6 УФСИН России по Курганской области, где практикуют смехотерапию для профилактики суицидов.

«Осужденный на системной основе умышленно причинял вред своему здоровью. В результате демонстративно-шантажных действий мужчина наносил себе резаные раны на локтевых сгибах», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Курганской области. После этих травм заключенный неоднократно проходил лечение. «Только в текущем году на оказание медицинской помощи осужденному потратили более 16 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Указанные средства суд постановил вернуть в соответствии с требованиями ст. 102 УИК РФ.

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