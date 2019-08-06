Еще один кандидат лишился предвыборного баннера в Кургане

Анастасия Романович заявляет, что на этом билборде еще вчера висел ее плакат Фото предоставлено Анастасией Романович

Кандидат в депутаты Курганской городской думы Анастасия Романович заявила, что в ночь на 6 августа у нее украли баннер с агитацией. Ранее о незаконном демонтаже плакатов заявлял коммунист Яков Сидоров, претендующий на кресло губернатора Зауралья.

«Я стою возле билборда, где висел мой агитационный плакат. Его „срезали“ сегодня ночью. Вряд ли это было сделано простыми хулиганами. Скорее, кто-то намерен сорвать мою предвыборную кампанию», — заявила Романович в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети «ВКонтакте». «Хочу заявить, что это не удастся никому! Такие нечестные приемы остались в прошлом. Очень жаль, что кто-то из моих соперников это не понимает. Видимо, слишком сильна привычка действовать подло, из-за угла», — добавила кандидат в депутаты.

В рекламном агентстве «Ди.Ай», у которого арендовалось место для предвыборной рекламы, подтвердили «URA.RU», что Романович обращалась к ним по факту исчезновения плаката. В компании не знают, куда пропал баннер, но заверили, что не имеют отношения к его демонтажу.

В пресс-службе регионального УМВД заявили «URA.RU», что к ним не поступало заявлений о краже предвыборной рекламы. Председатель избирательной комиссии Кургана Александр Якушев также не получал обращений об этом. Представитель кандидата сообщил агентству, что жалоба подана в окружную избирательную комиссию во второй половине дня.

Выборы в гордуму Кургана состоятся 8 сентября. Романович баллотируется по избирательному округу №9 от «Единой России». Ее конкуренты — действующие депутаты гордумы Илья Назаренко (выдвинут партией «Родина») и Владимир Лузин («Справедливая Россия»), а также Игорь Гатаулин (КПРФ), Евгений Кеппер (ЛДПР).