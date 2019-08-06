Мэр Челябинска отменила скандальный аукцион, чтобы не ссориться с областными чиновниками

Наталья Котова отменила торги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио мэра Челябинска Наталья Котова 6 августа отменила аукцион по продаже трех земельных участков на территории Каштакского бора, тем самым погасив конфликт с министерством экологии региона. Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Наталья Котова изучила информацию и дала поручение отменить торги», — заявил Сафонов. Торги должны были стартовать 8 августа. Комитет по управлению имуществом и земельным отношения мэрии Челябинска (КУиЗО) выставил на аукцион три земельных участка, общей площадью в 5 тыс. кв. метров. Все три находятся в бору, часть которого является памятником природы.

Против торгов выступило министерство экологии региона. Участки хотя и не находятся в охранной зоне, но путь к ним лежит через лес. В министерстве заявили, что заблокируют любую строительную технику и пригрозили мэрии проверкой. Споры с министерством могли перерасти в крупный конфликт, который Котова уладила сразу же, как минэкологии предъявило претензии.

Ранее председатель КУиЗО Сергей Чигинцев заявил, что аукционы будут отменены, если возникнут проблемы. При этом ответственность за данный проект он переложил на комитет по градостроительству мэрии Челябинска.