Министерство экологии поссорилось с мэрией Челябинска

Председатель КУиЗО Сергей Чигинцев: «Если надо, торги отменим» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство экологии Челябинской области выступило против застройки Каштакского бора, расположенном на территории Челябинска. В ведомстве обещают перекрыть доступ любой строительной техники и высказывают претензии мэрии Челябинска.

Поводом для возмущения стал аукцион комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО). На торги выставили три земельных участка, площадью в 5 тыс. кв. метров. Площадки находятся в бору, часть которого является памятником природы.

«Хотя эти участки не входят в границы памятника природы и находятся в собственности муниципалитета, но ехать к ним надо через лес, — пояснил „URA.RU“ официальный представитель минэкологии Виталий Безруков. — Министерство не будет давать разрешения на проезд строительной техники, а по поводу застройки проведет проверку. Поставим вопрос о передаче этих участков в зону памятника природы». В мэрии к претензиям со отнеслись спокойно.

«Эти участки нам сформировали в комитете по строительству, мы подготовили торги. О препятствующих этому обстоятельствах не знали. Сейчас специалисты изучают позицию минэкологии. Снятие земли с аукциона чревато финансовыми претензиями со стороны возможных участников и санкциями ФАС. Но, если количество возможных проблем перевесит, то возможна и отмена торгов. Решение будет принято после изучения всех обстоятельств», — пояснил «URA.RU» начальник КУИЗО Сергей Чигинцев.