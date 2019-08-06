05 августа 2019
04 августа 2019

Белый медведь из уральского зоопарка застрял в бочке. ВИДЕО

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Животные в екатеринбургском зоопарке во время жары. Екатеринбург, белый медведь, умка
Медведь Сэрику живет в пермском зоопарке с 2013 года (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники пермского зоопарка спасли белого медведя Сэрику, который надел на голову пластмассовую бочку и не мог избавиться от нее. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в результате инцидента животное не пострадало.

«В вольер белых медведей положили две половинки пластмассовой бочки. Одну половинку Сэрику взял с собой в бассейн и во время игры надел на себя эту бочку. Надеть он ее надел, а снять сам не смог», — рассказали в зоопарке. Персонал быстро заметил у медведя «новый наряд».

За спасением Сэрику наблюдали директор зоопарка, зоологи и ветеринары. Животное перегнали в малый вольер и там с помощью железной палки с загнутым концом помогли Сэрику избавиться от пластика. «Как только Сэрику отпустили, он снова пошел плавать в бассейн», — отметили в зоопарке.

Сэрику привезли в пермский зоопарк в августе 2013 года. Его нашли с простреленным предплечьем и опухшей лапой на острове Белый в Карском море. Из-за того, что у медвежонка не было родителей, его не стали выпускать в дикую природу после выздоровления.

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