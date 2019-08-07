Адаптированную для детей конституцию просят внедрить в школьную программу факультативом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В наступающем учебном году в младших классах могут начать изучение Конституции, специально написанной для детей в стихах. В пособии школьникам рассказывается об их правах и обязанностях. В частности, речь идет о воинском долге, уплате налогов и даже конфликте на Украине.

Авторами книги стали специалисты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ. Конституция адресована детям 8-14 лет и представляет собой проиллюстрированный стихотворный пересказ преамбулы и двух глав главного закона страны.

«Мы специально акцентировали внимание на базовых ценностях российского государства и общества, на базовых правах и свободах, которые описаны в первой и второй частях нашей Конституции», — рассказал газете «Известия» один из разработчиков книги, вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин.

В частности, в книге можно встретить зарифмованную мысль о том, что если над Россией нависнет «рука агрессора», гражданин встанет на ее защиту, возьмет в руки ружье и, возможно, «за нее умрет». Также авторы рассказывают детям об обязанности регулярно платить налоги, а также о том, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Право пользоваться родным языком в детской Конституции изложено на примере ситуации на Украине. В стране, как отмечают авторы, живет много русских людей, однако местные власти запретили их родной язык и «разожгли войну и месть». Как отмечает издание, региональным властям направлено рекомендательное письмо с просьбой рассмотреть возможность внедрения этого пособия в программу на факультативных занятиях.