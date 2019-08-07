Рейтингу Вадима Шумкова конкуренты могут только позавидовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

75% зауральцев положительно оценивают работу Вадима Шумкова на посту губернатора Курганской области. Такие данные были получены с помощью соцопроса, проведенного Фондом общественного мнения. Результатами с «URA.RU» поделились в предвыборном штабе кандидата.

Зауральцам предложили ответить на вопрос: «Вадим Шумков работает на своем посту хорошо или плохо?» С января 2019 года число тех, кто ответил на этот вопрос «хорошо», увеличилось с 52% до 75%. Также респондентам предложили ответить на вопрос: «Ситуация в вашей области улучшается, ухудшается или фактически не меняется?». Согласно последнему опросу, 45% жителей считают, что ситуация в области улучшается. Сразу после назначения Шумкова оптимистично настроенных зауральцев было втрое меньше — всего 13%.

Зауральцы позитивно оценивают работу врио губернатора Фото соцопроса ФОМ

«Результаты соцопросов говорят о том, что жители области все сильнее проявляют интерес к выборной кампании. На политической арене появилась новая фигура, такая как кандидат от „Справедливой России“ Татьяна Майборода, которой уже симпатизирует часть электората», — прокомментировали в штабе Шумкова. Озвучивать рейтинги конкурентов Шумкова на выборах в губернаторы здесь не стали, сославшись на то, что их рейтинг не выше статистической погрешности, которая составила 4,2%.

«68% респондентов категорически исключают для себя участие в протестных акциях, хотя в начале года этот процент был чуть больше половины», — добавили в штабе Шумкова. Интервью по месту жительства респондентов проводили на территории Курганской области с 11 по 22 июля, в нем приняло участие 2000 зауральцев. Опрос проводился ФОМ по собственной инициативе и не оплачивался из штаба кого-либо из кандидатов.

Число оптимистично настроенных жителей области растет Фото соцопроса ФОМ

Кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Татьяна Майборода сообщила, что не планирует проводить соцопрос своими силами. Претендент на пост главы региона от ЛДПР Юрий Ярушин рассказал «URA.RU», что планирует провести исследование общественного мнение позже — ближе к дате выборов. Коммунист Яков Сидоров заявил, что не видит смысла в проведении опросов, поскольку они не отражают реальной картины.

Выборы губернатора в Курганской области пройдут 8 сентября, в качестве кандидатов зарегистрировано четыре претендента — врио губернатора Вадим Шумков, директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, депутат областной думы Юрий Ярушин и депутат городской думы Яков Сидоров.