Главу зауральского города выберут по новым правилам

В Шадринске Курганской области официально объявили выборы главы города. Они впервые будут проходить по новому принципу, по которому уже избран мэр Кургана, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
Конкурсная комиссия оценит всех кандидатов на должность главы Шадринска и их программы социально-экономического развития города. «Отбор будет проходить в два этапа: до 2 октября — рассмотрение документов, 4 октября — индивидуальное собеседование», — сообщили в мэрии. По итогам конкурса в середине октября городская дума изберет нового главу Шадринска на ближайшие пять лет. Ранее мэра Шадринска избирали на прямых выборах.
Документы от претендентов будут принимать с 15 по 29 августа. Действующая глава Шадринска Людмила Новикова, занимающая этот пост с 2014 года, заявила корреспонденту «URA.RU», что не будет участвовать в новых выборах.
Конкурсная комиссия состоит из восьми человек. Решением шадринских депутатов в нее вошли начальник Шадринской автостанции Николай Косюк, директор ГБУ «Зеленый бор», депутат гордумы Владимир Пикалин, гендиректор Шадринского автоагрегатного завода Андрей Попов и член совета ГорПО «Урал» Фания Соколова. Ожидается, что остальных членов комиссии до конца недели назначит врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.