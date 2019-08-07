06 августа 2019

На Урале по иску прокуратуры снят глава Думы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Скриншот видео с YouTube, Андрей Самарин. Екатеринбург, самарин андрей
Глава Думы лишился должностиФото: скриншот видео с YouTube, канал Александр Юров

Председатель думы Асбеста Андрей Самарин лишен полномочий по иску городской прокуратуры, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Депутат наказан за то, что предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе на себя и членов семьи.

«При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и их несовершеннолетних детей за 2018 год не указан объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В надзорном ведомстве уточнили, что это недостроенное здание не зарегистрировано в установленном порядке органами Росреестра.

Предоставление недостоверных сведений является основанием для снятия с должности, но депутаты Думы на своем заседании не решили вопрос о сложении полномочий с председателя. Поэтому прокурору Асбеста пришлось вмешаться. Асбестовский городской суд удовлетворил иск прокурора.

У Андрея Самарина есть 30 суток на обжалование решения в Свердловском областном суде.

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