На Урале по иску прокуратуры снят глава Думы

Глава Думы лишился должности Фото: скриншот видео с YouTube, канал Александр Юров

Председатель думы Асбеста Андрей Самарин лишен полномочий по иску городской прокуратуры, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Депутат наказан за то, что предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе на себя и членов семьи.

«При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и их несовершеннолетних детей за 2018 год не указан объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В надзорном ведомстве уточнили, что это недостроенное здание не зарегистрировано в установленном порядке органами Росреестра.

Предоставление недостоверных сведений является основанием для снятия с должности, но депутаты Думы на своем заседании не решили вопрос о сложении полномочий с председателя. Поэтому прокурору Асбеста пришлось вмешаться. Асбестовский городской суд удовлетворил иск прокурора.

У Андрея Самарина есть 30 суток на обжалование решения в Свердловском областном суде.