Холдинг АФК «Система», под управлением которого находятся ПАО «МТС», сеть магазинов «Детский мир», агрохолдинг «Степь» и другие крупные активы выкупил 46,5% акций курганского фармпредприятия «Синтез». Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.
«Доля в уставном капитале ОАО „Синтез“ в размере 46,5% приобретена за 8,2 млрд рублей компанией Sinocom, финансируемой АФК „Система“ совместно с финансовым партнером», — говорится в сообщении холдинга. Теперь Sinocom намерена предложить миноритарным акционерам «Синтеза» выкупить принадлежащие им акции курганского предприятия.
После завершения сделки «Синтез» приобрел у компании Sinocom долю в ставропольской фармацевтической компании «Биоком» в размере 75,1% за 3,6 млрд рублей. На это были потрачены собственные и кредитные средства курганского предприятия. «Консолидация этих активов на базе ОАО „Синтез“ позволит реализовать имеющиеся синергии и будет способствовать дальнейшему росту их акционерной стоимости», — добавили в «Системе».
О предстоящей покупке «Синтеза» «Системой» ранее сообщало «URA.RU». Тогда заявлялось, что курганское и ставропольское предприятия могут в будущем объединить с объединенной фармацевтической компанией Alium. В результате будет сформирован крупный игрок, который сможет войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.