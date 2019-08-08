Ихтиолог объяснил, почему сельдяной король является предвестником цунами

Ремень-рыба, или сельдяной король, в России раньше не встречалась Фото: Sandstein, wikipedia.org

Появление ремень-рыбы, которую называют также сельдяным королем, может указывать на скорое землетрясение и цунами. Об этом рассказал корреспонденту «URA.RU» доктор биологических наук, ихтиолог Юрий Симаков.

«Рыба действительно очень хорошо чувствует приближение землетрясения за счет того, что ощущает геологические разломы», — рассказал собеседник. Симаков подтвердил, что у некоторых народов есть приметы, связанные с появлением глубоководных рыб, как правило, они указывают на близкое землетрясение или цунами.

Между тем появление сельдяного короля в Приморье может быть и простой случайностью, так как его привычный ареал обитания — воды Тихого и Индийского океана, что в принципе не так далеко. По словам биолога, в той же Японии ремень-рыбу встречают достаточно часто. Рыба, хоть и часто попадается вместе с сельдью, не является промысловой и по большому счету даже может считаться несъедобной.

Редкую для России ремень-рыбу нашли на побережье жители Приморского края, напоминает RT. Рыба, обитающая на глубине до одного километра ранее в России не встречалась, заявили специалисты.