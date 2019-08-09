Врачи назвали болезни, которые вызывает дым от лесных пожаров

Лесные пожары негативно влияют на здоровье человека, предупреждают ученые Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Долговременное вдыхание дыма от лесных пожаров приводит к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави.

«Дым содержит ряд канцерогенных агентов: долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака», — приводит РИА «Новости» слова эксперта. Илбави также подчеркнул, что данная тема почти не изучена.

По словам исследователя, кратковременное вдыхание дыма тоже негативно влияет на здоровье. Он содержит частицы, которые раздражают дыхательную систему и слизистую оболочку, что в итоге может привести к астме.

В конце июля из-за лесных пожаров режим ЧС был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, общая площадь возгорания составляет 2,3 миллиона гектаров, дымом затянуло более 500 городов и сел. Иркутские власти, комментируя претензии прокуратуры о сокрытии данных о тушении пожаров, заявили «URA.RU», что пока не получали информацию из органов.