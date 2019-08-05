Иркутские власти требуют от Генпрокуратуры доказательств о замалчивании данных по лесным пожарам

Власти Иркутской области удивились обвинениям Генпрокуратуры в сокрытии информации о пожарах. Ранее представитель главка ведомства Роман Федосов заявил, что иркутские власти предоставляли недостоверную информацию о возгораниях.
«На сегодняшний день такого обращения к нам не поступало, мы не понимаем, о чем идет речь», — отметила в беседе с корреспондентом «URA.RU» начальник управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Собеседница агентства подчеркнула, что прокомментировать ситуацию в правительстве смогут только после появления четких данных.
«Когда люди делают громкие заявления, должна быть информация, какие именно цифры мы давали недостоверные. Ни [губернатор] Сергей Георгиевич [Левченко], ни кто-то другой не смогут прокомментировать, потому что никаких цифр нет. Чтобы делать выводы и давать ответ, мы должны чем-то апеллировать», — сказала Алашкевич, отметив, что в правительстве региона ждут данные от Генпрокуратуры.
Федосов ранее заявлял, что в искажении статистики по лесным пожарам провинилась не только Иркутская область, но и Бурятия. По его словам, власти исказили информацию о ликвидации пожаров, передает агентство Nation News. Из-за занижения параметров пожаров правительства регионов не успевали реагировать на них.