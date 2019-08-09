08 августа 2019
07 августа 2019

В Кургане центральная улица засыпана исполнительными листами. ВИДЕО

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Заседание арбитражного суда Московской области по делу ЗАО «Совхоз имени Ленина». Москва, руки, документы
Судебные решения оказались рассыпаны по улицеФото: Наталья Мущинкина © URA.RU

В Кургане утром 9 августа на Некрасовском мосту горожане обнаружили большое количество исполнительных листов. Кадрами инцидента они поделились в соцсетях.

«По дороге разбросаны исполнительные листы», — сопроводил комментарием свое видео анонимный автор, который разметил запись в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». Неизвестно, как исполнительные листы оказались на улице.

«Комментарий управления по поводу инцидента, произошедшего на улице Мяготина, о котором появилась информация в социальных сетях, будет дан в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

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