Судебные решения оказались рассыпаны по улице
В Кургане утром 9 августа на Некрасовском мосту горожане обнаружили большое количество исполнительных листов. Кадрами инцидента они поделились в соцсетях.
«По дороге разбросаны исполнительные листы», — сопроводил комментарием свое видео анонимный автор, который разметил запись в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». Неизвестно, как исполнительные листы оказались на улице.
«Комментарий управления по поводу инцидента, произошедшего на улице Мяготина, о котором появилась информация в социальных сетях, будет дан в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.