Наргиз будет судиться с Фадеевым из-за срыва концертного тура

На Максима Фадеева вскоре может быть подан иск в суд Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Представители певицы Наргиз заявили о готовности подать в суд на уроженца Кургана, продюсера Максима Фадеева и его лейбл MALFA. Об этом «URA.RU» рассказал юрист исполнительницы Бахром Исмаилов.

«Мы до сих пор ждем, когда Максим Фадеев объяснит нам свою позицию, и надеемся на скорейшую личную встречу с ним. Если он хочет расторгнуть контракт, мы не будем противиться. Наргиз обретет творческую свободу. Если он хочет ограничить эту свободу, мы готовы обратиться в суд», — отметил он в комментарии агентству. Исмаилов пояснил, что 8 августа в Москве была должна пройти встреча Наргиз с представителями Фадеева, однако в итоге она не состоялась.

Также юрист раскрыл подробности конфликта, возникшего между певицей и продюсером. «У нас был запланирован тур Наргиз с августа до февраля. За две недели до его начала мы получили уведомление от Фадеева о том, что он хочет расторгнуть контракт и запрещает певице исполнять произведения. С 16 июля мы пытаемся выяснить, в чем причина расторжения. За день до начала тура организаторы получили уведомление, что Наргиз выступать не может, с просьбой заменить ее на других артистов. Продюсер решил попросту ограничить творчество Наргиз», — подчеркнул Исмаилов. Он уточнил, что со своей стороны певицы выполняла все обязательства по контракту с продюсерским центром Фадеева.

Ранее Наргиз действительно получила документ от лейбла MALFA, в котором было сказано, что артистке запрещено исполнять музыкальные произведения Фадеева. Продюсерский центр пожелал разорвать контракт с исполнительницей, все авторские права на песни Наргиз останутся у него.