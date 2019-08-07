СМИ: Центр Макса Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

Продюсерский центр уроженца Кургана Максима Фадеева попытался сорвать гастроли певицы Наргиз. Об этом артистка написала в своем Instagram.
«Сегодня я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и Ростове-на-Дону, что мой концерт отменяется. Якобы потому что я отказалась выезжать в тур», — заявила Наргиз. Она уточнила, что письмо с отказом от гастролей послал продюсерский центр «MALFA», который принадлежит Фадееву.
По мнению певицы, это продолжение истории, случившейся 16 июля. Тогда Наргиз получила документ от лейбла «MALFA», в котором было сказано, что артистке запрещено исполнять музыкальные произведения Фадеева. Таким образом продюсерский центр разорвал контракт с певицей и отказался от обязательств по гастролям. Наргиз уточнила, что концерты, запланированные на август, находятся под угрозой срыва, а сам Фадеев артистку игнорирует.
Она также напомнила, что в мае центр Фадеева сорвал концертный тур Наргиз в США. Однако певица заверила фанатов, что обязательно отыграет все запланированные выступления.