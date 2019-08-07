СМИ: Центр Макса Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, наргиз
Певица Наргиз сообщила, что Максим Фадеев пытается помешать ей выступатьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсерский центр уроженца Кургана Максима Фадеева попытался сорвать гастроли певицы Наргиз. Об этом артистка написала в своем Instagram.

«Сегодня я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и Ростове-на-Дону, что мой концерт отменяется. Якобы потому что я отказалась выезжать в тур», — заявила Наргиз. Она уточнила, что письмо с отказом от гастролей послал продюсерский центр «MALFA», который принадлежит Фадееву.

По мнению певицы, это продолжение истории, случившейся 16 июля. Тогда Наргиз получила документ от лейбла «MALFA», в котором было сказано, что артистке запрещено исполнять музыкальные произведения Фадеева. Таким образом продюсерский центр разорвал контракт с певицей и отказался от обязательств по гастролям. Наргиз уточнила, что концерты, запланированные на август, находятся под угрозой срыва, а сам Фадеев артистку игнорирует.

Она также напомнила, что в мае центр Фадеева сорвал концертный тур Наргиз в США. Однако певица заверила фанатов, что обязательно отыграет все запланированные выступления.

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Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA». Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую , новую , мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ????

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

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