Мать-одиночку с последней стадией рака хотят засудить страховщики

Мать-одиночка пытается доказать, что не знала об онкологическом заболевании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Петербурженку, у которой диагностировали рак четвертой стадии, намерена засудить страховая компания, отказавшая ей в компенсации. Россиянка, одна воспитывающая двух детей, хочется доказать страховщикам, что не могла предусмотреть серьезное заболевание.

«Они [страховщики] решили сказать, что у меня были предпосылки, и подали в суд», — приводит слова жительницы Санкт-Петербурга Татьяны Шевелевой сайт НТВ. Россиянка призналась, что в случае проигрыша в суде может остаться без жилья, так как будучи инвалидом не сможет выплачивать ипотеку.

Согласно договору, онкологическое заболевание попадает под понятие страхового случая, при наступлении которого можно рассчитывать на выплаты свыше четырех миллионов рублей. Страховщики, которые ранее оформили договор с Шевелевой, утверждают, что она утаила от них важную информацию о состоянии своего здоровья. Из-за этого, по мнению агентов, документ могут признать недействительным. Петербурженка отметила, что агент самостоятельно заполнял договор, не внося в него подробностей о некоторых заболеваниях женщины.

В страховой компании отмечают, что «заболевание, послужившее основанием для установления ей инвалидности, возникло до заключения договора страхования». «В настоящее время назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза», — отметили страховщики.