Полиция пообещала наказывать за призывы к незаконным акциям в Москве

За призывы к незаконным акциям последует наказание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ГУВД Москвы предупредили о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве. В полиции отметили, что незаконные действия на согласованном митинге 10 августа будут пресекаться.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. В полиции также попросили соблюдать правила митинга и дорожного движения, в том числе не выходить на проезжую часть.

Московские власти согласовали митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова 10 августа. Однако оппозиционные политики призвали сторонников не расходиться после акции, а продолжить ее шествием по столице.

Ранее — 27 июля и 3 августа — в Москве прошли незаконные митинги. Они окончились столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, по которому в качестве фигурантов проходят десять человек. Основанием для возбуждения дел стало метание различных предметов в сотрудников полиции, перекрытие движения, поломка ограждений и распыление дымовых шашек, уточняет агентство РАПСИ .

Фото: РАПСИ

Фото: РАПСИ

Фото: РАПСИ