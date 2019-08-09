Отток капитала из России резко вырос

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — июле 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с минувшим годом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка РФ.
«Вывоз капитала из страны в первом полугодии этого года достиг 28 млрд долларов. По итогам первых семи месяцев 2018 года этот показатель составил 17,4 млрд долларов», — цитирует ТАСС выводы Банка России. Подчиненные Эльвиры Набиуллиной отмечают, что причиной серьезного роста оттока капитала из России стали операции российских банков, которые сохранили «сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов».
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что, по его данным, начала года отток капитала из России вырос в два раза и достиг показателя в 40 млрд рублей. В связи с этим потенциал роста российской экономики составляет всего 2%. Он связал удвоение оттока капитала из России с уголовным преследованием основателя Baring Vostok Майкла Калви. По мнению Кудрина, порядка 70% предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным.